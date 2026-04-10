Посол США сообщил о визите Рубио в Индию в мае

Госсекретарь США Марко Рубио в мае посетит Индию с официальным визитом, сообщил посол США в Индии Серджио Гор на своей странице в социальной сети X.
Гор опубликовал пост, в котором рассказал о встрече Рубио с министром иностранных дел Индии Викрамом Мисри. Она прошла в Белом доме в Вашингтоне. По словам Гора, переговоры были посвящены развитию двусторонних отношений в области торговли, минералов и обороны.
«Министр Рубио с нетерпением ждет визита в Индию в следующем месяце», — отметил посол США в Индии.
Это будет первый визит Рубио в Индию с момента назначения на должность госсекретаря США. В апреле 2025 года страну посетил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Его визит продлился четыре дня.
Тогда Вэнс призвал Индию нарастить закупки американской военной техники, в том числе истребителей F-35. Также он заявил, что сотрудничество Вашингтона и Нью-Дели определит, каким будет XXI век, а без его успеха наступят «темные времена».
