Посол США сообщил о визите Рубио в Индию в мае

Госсекретарь США Марко Рубио в мае посетит Индию с официальным визитом, сообщил посол США в Индии Серджио Гор на своей странице в социальной сети X.

Источник: РБК

Госсекретарь США Марко Рубио в мае посетит Индию с официальным визитом, сообщил посол США в Индии Серджио Гор на своей странице в социальной сети X.

Гор опубликовал пост, в котором рассказал о встрече Рубио с министром иностранных дел Индии Викрамом Мисри. Она прошла в Белом доме в Вашингтоне. По словам Гора, переговоры были посвящены развитию двусторонних отношений в области торговли, минералов и обороны.

«Министр Рубио с нетерпением ждет визита в Индию в следующем месяце», — отметил посол США в Индии.

Это будет первый визит Рубио в Индию с момента назначения на должность госсекретаря США. В апреле 2025 года страну посетил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Его визит продлился четыре дня.

Тогда Вэнс призвал Индию нарастить закупки американской военной техники, в том числе истребителей F-35. Также он заявил, что сотрудничество Вашингтона и Нью-Дели определит, каким будет XXI век, а без его успеха наступят «темные времена».

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

