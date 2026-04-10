Путин обсудил с Кадыровым и Куренковым помощь Чечне после паводков

Пресс-секретарь президента России сообщил о телефонном разговоре Владимира Путина с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и главой МЧС России Александром Куренковым. Президент обсудил с ними помощь жителям республики после паводков.

Источник: РБК

Президент Владимир Путин переговорил по телефону с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и руководителем МЧС России Александром Куренковым, который сегодня прибыл в регион, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Обсудили вопросы, связанные с оказанием помощи республике после подтоплений и паводков, вызванных аномальными осадками, и вопросы об оказании помощи пострадавшим жителям республики», — рассказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

Ливневые дожди обрушились на несколько регионов Кавказа. 29 марта в поселке Кундухово Гудермесского района эвакуировали 500 человек, среди которых 190 несовершеннолетних. В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров ввел режим ЧС на территории республики.

Режим ЧС ввели также в Махачкале 28 марта. На следующий день в городе эвакуировали 250 человек. Дожди повредили три подстанции в Дагестане, в результате чего более 300 тыс. абонентов остались без электроснабжения.

9 апреля глава МЧС Александр Куренков сообщил, что режим чрезвычайной ситуации на территории Дагестана и Чечни был повышен с регионального до федерального уровня.

Чрезвычайная ситуация федерального характера классифицируется высоким показателем материального ущерба или количества пострадавших. Так, ЧС федерального характера объявляют в том случае, если пострадало больше 500 человек, а размер материального ущерба — свыше 1,2 млрд руб.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

