Путин обсудил с Кадыровым и Куренковым помощь Чечне после паводков

Президент Владимир Путин переговорил по телефону с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и руководителем МЧС России Александром Куренковым, который сегодня прибыл в регион, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Обсудили вопросы, связанные с оказанием помощи республике после подтоплений и паводков, вызванных аномальными осадками, и вопросы об оказании помощи пострадавшим жителям республики», — рассказал Песков (цитата по «РИА Новости»).
Ливневые дожди обрушились на несколько регионов Кавказа. 29 марта в поселке Кундухово Гудермесского района эвакуировали 500 человек, среди которых 190 несовершеннолетних. В тот же день глава Чечни Рамзан Кадыров ввел режим ЧС на территории республики.
Режим ЧС ввели также в Махачкале 28 марта. На следующий день в городе эвакуировали 250 человек. Дожди повредили три подстанции в Дагестане, в результате чего более 300 тыс. абонентов остались без электроснабжения.
9 апреля глава МЧС Александр Куренков сообщил, что режим чрезвычайной ситуации на территории Дагестана и Чечни был повышен с регионального до федерального уровня.
Чрезвычайная ситуация федерального характера классифицируется высоким показателем материального ущерба или количества пострадавших. Так, ЧС федерального характера объявляют в том случае, если пострадало больше 500 человек, а размер материального ущерба — свыше 1,2 млрд руб.
