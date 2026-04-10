Reuters узнал о приглашении Макроном Трампа на ужин после саммита G7

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил президенту США Дональду Трампу вместе поужинать в Версальском дворце на следующий день после саммита «Большой семерки», который пройдет во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен с 15 по 17 июня. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
По словам высокопоставленного чиновника из Белого дома, Трамп еще не принял решения об участие в саммите. Он подтвердил, что Макрон отправил республиканцу приглашение на ужин, отметив, что президент Франции «умоляет» Трампа посетить саммит. При этом, как утверждают источники, другие лидеры «Большой семерки» не получили приглашения на ужин в Версальском дворце.
Однако французский чиновник сообщил в комментарии агентству, что Макрон может принять Трампа с двусторонним визитом в рамках саммита, как и любого из приглашенных лидеров.
«Формат этого приема еще не определен. Визит еще предстоит подтвердить», — сказал он.
Саммит «Большой семерки» пройдет с 15 по 17 июня в курортном городе Эвиан-ле-Бен во Франции. В нем примут участие страны, которые входят в объединение, — Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США. Также приглашения получили лидеры Бразилии, Индии, Кении и Южной Кореи.
В январе Макрон предлагал провести внеочередную встречу «Большой семерки» вскоре после форума в Давосе. На саммит в качестве наблюдателей пригласили представителей России, Украины и Сирии. Однако глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва не получала приглашения.
Формат «Большой восьмерки» (G8) прекратил свое существование в марте 2014 года, когда участие России было приостановлено на фоне присоединения Крыма. С тех пор российская сторона не участвовала в саммитах.
