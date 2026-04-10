Суд в Москве арестовал журналиста «Новой газеты» Олега Ролдугина

Тверской районный суд Москвы по ходатайству следствия отправил под стражу до 10 мая обозревателя «Новой газеты» Олега Ролдугина, которого подозревают в незаконном использовании персональных данных (ч. 3 ст. 272.1 УК). Об этом сообщил корреспондент РБК из зала суда.
Уголовное дело, фигурантом по которому проходит журналист, было возбуждено 10 марта в отношении «неустановленных лиц». Спустя почти месяц, 9 апреля, сотрудники правоохранительных органов задержали Ролдугина и допросили его сначала в качестве свидетеля, а после — в статусе подозреваемого. Обвинение в совершении преступления журналисту пока не предъявлено.
Перед началом судебного заседания Ролдугин сообщил, что не признает вину по статье о незаконном использовании персональных данных. При этом журналист не уточнил, о чем идет речь в материалах уголовного дела. «Надеюсь, все будет прекрасно. Я не знаю, за какие статьи я нахожусь здесь, но я предполагаю. Может быть, у меня будет возможность это сказать. Отправлять заведомо человека в Страстную пятницу — это неправильно», — сказал он перед началом судебного процесса.
В обоснование ходатайства об аресте Ролдугина следователь ГСУ ГУ МВД по Москве заявил, что в случае избрания более мягкой меры пресечения журналист может уехать из России и препятствовать расследованию по уголовному делу. В ходе обыска, добавил он, в квартире Ролдугина были обнаружены предметы, «свидетельствующие о совершении преступления».
«Мое мнение относительно ходатайства следователя сугубо отрицательное, поскольку нет никакой информации о подельниках. Я вчера сказал, что я готов на любом полиграфе подтвердить, но мне было отказано. Нет никаких оснований полагать, что я могу скрыться, тем более на территорию иностранных государств, поскольку все мои документы были изъяты во время вчерашних следственных действий», — сказал журналист в ответ на просьбу следователя отправить его в следственный изолятор.
Адвокат обозревателя «Новой газеты» Марина Андреева просила отклонить ходатайство следователя и отпустить его под домашний арест или запрет определенных действий. В аргументации своей позиции Андреева сослалась на положения уголовно-процессуального кодекса, согласно которым избрать меру пресечения в виде заключения под стражу возможно только при условии отсутствия оснований для избрания альтернативной меры. Вместе с этим, добавила адвокат, Ролдугин — отец двоих несовершеннолетних детей. Он систематически страдает мигренью после получения черепно-мозговой травмы, состояние здоровья журналиста препятствует содержанию его под стражей, сказала Андреева.
Ролдугина задержали в день обысков в «Новой газете», которые продолжались 13 часов. Следственные действия проходили в рамках дела о незаконном использовании данных. Как заявили в МВД, в 2025 и 2026 годах на частных ресурсах хранения персональных данных «осуществлены поисковые запросы о получении персональных данных граждан, с использованием которых в дальнейшем размещались статьи в телеграм-каналах». По завершении обысков редакция сообщила о продолжении работы.
«Новая газета» приостановила выпуск 28 марта 2022 года, после получения двух предупреждений от Роскомнадзора из-за отсутствия маркировки НКО-иноагента в материалах. Сайт газеты в России заблокирован по решению Роскомнадзора. Осенью 2022 года Басманный суд Москвы по иску РКН лишил издание лицензии. Летом 2023 года по решению Генпрокуратуры деятельность BDR Novaja Gazeta-Europe (юридическое лицо «Новой газеты. Европа») была признана нежелательной в России. «Новая газета. Европа» была создана уехавшими из России сотрудниками издания.