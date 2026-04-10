Трамп заявил о «самой мощной перезагрузке в мире»

Телеканал Press TV 10 апреля заявил, что власти Ирана несколько раз откладывали поездку в столицу Пакистана на переговоры с США в связи с атаками Израиля на Ливан. Издание отметило, что давление со стороны Тегерана заставило Израиль прекратить атаки на ливанскую столицу Бейрут, однако, если атаки будут возобновляться, переговоры Ирана о завершении конфликта с США отменят совсем.