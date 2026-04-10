Трамп заявил о «самой мощной перезагрузке в мире»

Президент США Дональд Трамп перед переговорами с Ираном в Пакистане заявил о самой мощной перезагрузке в мире. Об этом он написал 10 апреля в социальной сети Truth Social.

Источник: AP 2024

«Самая мощная перезагрузка в мире!!!» — написал он в сообщении, не приводя подробностей.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее отметил, что делегация США отправляется на переговоры по Ирану в Пакистан с четкими указаниями американского президента. Он также добавил, что США с нетерпением ждут переговоров.

Телеканал Press TV 10 апреля заявил, что власти Ирана несколько раз откладывали поездку в столицу Пакистана на переговоры с США в связи с атаками Израиля на Ливан. Издание отметило, что давление со стороны Тегерана заставило Израиль прекратить атаки на ливанскую столицу Бейрут, однако, если атаки будут возобновляться, переговоры Ирана о завершении конфликта с США отменят совсем.

Газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила 9 апреля, что Израиль ограничит атаки на Ливан по просьбе США, чтобы не сорвать переговоры между Вашингтоном и Тегераном. Директор программы по Ближнему Востоку в аналитическом центре Центра Стимсона Ранда Слим заявила, что сокращение израильских ударов по Ливану фактически является необходимым условием для начала переговоров.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше