Reuters узнал о готовности США продлить спецрежим для российской нефти

Администрация президента США Дональда Трампа может сегодня, 10 апреля, объявить о продлении временных послаблений санкций в отношении российской нефти, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Как пояснили источники агентства, США таким образом попытаются не допустить роста цен на энергоносители в связи с войной с Ираном. По сведениям Reuters, министр финансов США Скотт Бессент встретился с Трампом в четверг, они согласовали продление послаблений.

13 марта США временно вывели из-под санкций продажу российских нефтепродуктов, загруженных на суда к 12 марта. Срок действия выданной лицензии истекает 11 апреля. Тогда речь шла о генеральной лицензии 134A — уточнении лицензии 134, принятой на фоне кризиса на Ближнем Востоке.

По подсчетам Bloomberg, Россия еженедельно экспортировала нефть на сумму $2,02 млрд в период до 5 апреля. По оценке Минфина США, которую привел Скотт Бессент, Россия из-за ослабления санкций должна была получить дополнительных около $2 млрд бюджетных доходов от продажи нефти.

Бессент, чтобы объяснить решение американских властей, рассказал о выборе, перед которым оказался Вашингтон: либо позволить России получить больше прибыли, либо стоимость барреля нефти достигнет $150 «и они получат 70% этого».

Цены на нефтепродукты по всему миру резко выросли на фоне операции США и Израиля против Ирана. Рост цен привел к дефициту, для стабилизации ситуации на рынке члены Международного энергетического агентства согласовали крупнейшее высвобождение нефти из стратегических резервов.

Материал дополняется.

