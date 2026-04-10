Суд в Москве вынес приговор экс-заму главреда «Коммерсанть-Власть»

Савеловский районный суд Москвы вынес заочный приговор 41-летнему директору Берлинского центра Карнеги («Фонд Карнеги за международный мир» признан нежелательной организацией в России и запрещен) Александру Габуеву (признан в России иноагентом) по делу о нарушении закона об иноагентах. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Габуева признали виновным в нарушении порядка иностранного агента, а также в осуществлении деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России.
Мужчину приговорили к четырем годам и двум месяцам лишения свободы. Кроме того, Габуеву запретили администрировать сайты в течение трех лет.
Александр Габуев — российский китаевед и журналист. С 2023 году он занимает пост директора Берлинского центра Карнеги. Ранее Габуев работал заместителем главного редактора журнала «Коммерсантъ-Власть», а также был членом редакционной коллегии издательского дома «Коммерсантъ».
Весной 2023 года Минюст внес его в реестр иностранных агентов.
В мае 2025 года Габуева объявили в розыск. В феврале суд заочно арестовал китаеведа на два месяца по обвинению в нарушении порядка деятельности иностранного агента.
