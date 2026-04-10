Суд в Москве вынес приговор экс-заму главреда «Коммерсанть-Власть»

Савеловский районный суд Москвы вынес заочный приговор 41-летнему директору Берлинского центра Карнеги («Фонд Карнеги за международный мир» признан нежелательной организацией в России и запрещен) Александру Габуеву (признан в России иноагентом) по делу о нарушении закона об иноагентах. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.