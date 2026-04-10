Иран назвал два невыполненных США условия перемирия

Два пункта перемирия, согласованные Ираном и США, до сих пор не реализованы, заявил в X спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.
«Прекращение огня в Ливане и разблокирование иранских активов до начала переговоров. Эти два условия должны быть выполнены до начала переговоров», — написал он.
Переговоры сторон запланированы на субботу, 11 апреля. Встреча пройдет в Пакистане.
Ранее сегодня, 10 апреля, президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении условий перемирия. Он назвал недопустимым взимание Ираном платы с танкеров, проходящих Ормузский пролив. Республиканец подчеркнул, что Вашингтон и Тегеран договоривались о других параметрах перемирия.
По информации Press TV, Иран пригрозил прекращением переговоров в случае продолжения военной операции Израиля в Ливане.
