Иран назвал два невыполненных США условия перемирия

США и Иран обвинили друг друга в нарушении условий перемирия. Трамп требует, чтобы торговые суда шли через пролив бесплатно, Тегеран настаивает на прекращении бомбардировок Ливана и частичном снятии санкций.

Источник: Reuters

Два пункта перемирия, согласованные Ираном и США, до сих пор не реализованы, заявил в X спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

«Прекращение огня в Ливане и разблокирование иранских активов до начала переговоров. Эти два условия должны быть выполнены до начала переговоров», — написал он.

Переговоры сторон запланированы на субботу, 11 апреля. Встреча пройдет в Пакистане.

Ранее сегодня, 10 апреля, президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении условий перемирия. Он назвал недопустимым взимание Ираном платы с танкеров, проходящих Ормузский пролив. Республиканец подчеркнул, что Вашингтон и Тегеран договоривались о других параметрах перемирия.

По информации Press TV, Иран пригрозил прекращением переговоров в случае продолжения военной операции Израиля в Ливане.

Материал дополняется.

