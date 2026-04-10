Замполпреда на Дальнем Востоке стал кандидатом в главы Дагестана

Политолог Виталий Иванов отмечает, что сложность Дагестана как региона во многом определяется политической историей 90-х и начала нулевых. «Там воспроизводится не структурированная и, скажем так, не вполне государственно мыслящая, а часто и корыстная элита. И исправить ее нравы не помогали никакие чистки», — поясняет эксперт. По его оценке, в последние годы федеральное руководство пришло к выводу, что поддерживать в регионе минимальный порядок может только опытный силовик. «Первым стал бывший заместитель министра внутренних дел Владимир Васильев», — напоминает он. Вторым — «более волевой и жесткий» росгвардеец Сергей Меликов. Однако тот в последние годы по оценке эксперта, явно устал, ситуация в регионе стагнировала. Сейчас Кремль, похоже, выбрал представителя ФСБ Рамазанова. «Он моложе, энергичнее, ему будет проще поддерживать постоянный рабочий контакт с бывшими коллегами. Видимо, расчет на это», — заключает эксперт.