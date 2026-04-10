Замполпреда на Дальнем Востоке стал кандидатом в главы Дагестана

Основным кандидатом на должность главы Дагестана стал заместитель полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Магомед Рамазанов. Об этом РБК сообщили два источника, близких к администрации президента. Еще один источник, близкий к руководству республики сказал РБК, что «вероятный будущий губернатор» присутствовал на встрече с президентом Владимиром Путиным по поводу ликвидации последствий паводка в республике.
На совещании Путин сообщил, что по его приглашению в совещании принял участие Магомед Рамазанов. «Я просил бы вас перебраться сейчас в Дагестан и там в качестве замполпреда поработать на вашей малой родине. Ваше знание обстановки, понимание того, что происходит, и возможность прямого общения с людьми, на мой взгляд, будут востребованы», — обратился в ходе мероприятия Путин к нему.
Один из источников РБК говорит, что Рамазанов был отправлен на работу в полпредство ДФО, чтобы подготовиться к губернаторской должности. На сайте полпредства и в открытых источниках официальная биография Рамазанова отсутствует, в публичном поле он до совещания у президента не появлялся.
По словам собеседников РБК, отставка действующего главы республики Сергея Меликова ожидается в мае. В этом году у него заканчивается срок полномочий. Владимир Путин назначил Меликова временно исполняющим обязанности главы Дагестана 5 октября 2020 года. В октябре 2021 года Народное собрание Дагестана избрало Меликова главой республики — за его назначение проголосовали 82 из 86 депутатов (согласно конституции региона, глава Дагестана избирается на 5 лет депутатами местного парламента из числа кандидатов, предложенных президентом России).
Лезгин по национальности Сергей Меликов родился в подмосковном Орехово-Зуево. В 1986 году он окончил Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище внутренних войск МВД СССР имени Ф. Э. Дзержинского, а в дальнейшем и делал карьеру во внутренних войсках, на основе которых была сформирована Росгвардия. С 2014 по 2016 год Меликов являлся полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе. В 2016 году назначен на должность первого заместителя Росгвардии. С 27 сентября 2019 года по 5 октября 2020 года был сенатором от Дагестана.
По словам источников РБК, решение о смене Меликова было принято еще до начала наводнения в республике. Впрочем, решающее слово остается за Владимиром Путиным, подчеркивают собеседники РБК. Федеральный чиновник рассказывал РБК, что Меликов хотел покинуть свою должность еще в прошлом году, однако в Кремле на тот момент не определились с кандидатурой его преемника.
В конце марта-начале апреля в Дагестане прошли аномально сильные дожди, в результате которых начались масштабные подтопления и был введен режим ЧС. В результате стихии погибли шесть человек, пострадали жилые дома, соцобъекты, нарушена система энерго-, водо- и газоснабжения. Также от паводков пострадала и Чечня. 9 апреля на территориях обеих республик режим ЧС был переведен с регионального на федеральный уровень.
Регион традиционно относится к сложным из-за проблем с коррупцией и сложных отношениях в местных элитах. Последние два главы республики были связаны с силовыми структурами. Генерал-полковник Меликов служил в Росгвардии, был первым заместителем директора службы. Его предшественник генерал-полковник милиции Владимир Васильев (сейчас руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме) был первым заместителем министра внутренних дел.
Политолог Виталий Иванов отмечает, что сложность Дагестана как региона во многом определяется политической историей 90-х и начала нулевых. «Там воспроизводится не структурированная и, скажем так, не вполне государственно мыслящая, а часто и корыстная элита. И исправить ее нравы не помогали никакие чистки», — поясняет эксперт. По его оценке, в последние годы федеральное руководство пришло к выводу, что поддерживать в регионе минимальный порядок может только опытный силовик. «Первым стал бывший заместитель министра внутренних дел Владимир Васильев», — напоминает он. Вторым — «более волевой и жесткий» росгвардеец Сергей Меликов. Однако тот в последние годы по оценке эксперта, явно устал, ситуация в регионе стагнировала. Сейчас Кремль, похоже, выбрал представителя ФСБ Рамазанова. «Он моложе, энергичнее, ему будет проще поддерживать постоянный рабочий контакт с бывшими коллегами. Видимо, расчет на это», — заключает эксперт.
Как ранее писал РБК, весной свой пост также покинет губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Основным кандидатом на его замену источники РБК, близкие к Администрации президента, называют заместителя губернатора Иркутской области, участника боевых действий на Украине генерала Александра Шуваева. Также, по словам собеседников РБК, отставка губернатора планируется в Брянской области. Ею с 2014 года руководит Александр Богомаз.