Может ли эскалация в Ливане сорвать перемирие США и Ирана

Однако Израиль занял принципиально иную позицию. Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху официально заявила, что приветствует приостановку американских ударов по Ирану, но подчеркнула, что соглашение «не включает Ливан» и не распространяется на продолжающиеся операции ЦАХАЛ против «Хезболлы». В тот же день, 8 апреля, Израиль провел самую масштабную серию ударов по Ливану с момента возобновления боевых действий против «Хезболлы». В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что всего в этот день за 10 минут было поражено более 100 командных пунктов и военных объектов «Хезболлы». Операция готовилась на протяжении нескольких недель и получила название «Вечная тьма». Ливанское министерство здравоохранения сообщило о более чем 300 погибших и свыше 1150 раненых. В результате 8 апреля стало одним из самых кровопролитных дней с начала конфликта. Удары затронули густонаселенные районы Бейрута, юга Ливана и долины Бекаа. Источники, близкие к «Хезболле», сообщили Reuters, что ливанское движение сначала приостановило атаки, полагая, что подпадает под режим прекращения огня, и обвинили Израиль в нарушении соглашения.