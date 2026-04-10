Может ли эскалация в Ливане сорвать перемирие США и Ирана

Объявленное 8 апреля 2026 года двухнедельное перемирие между США и Ираном, достигнутое при посредничестве Пакистана, практически сразу столкнулось с фундаментальными расхождениями в трактовках, прежде всего, касающимися того, распространяется ли режим прекращения огня на Ливан и операции Израиля против местной проиранской группировки «Хезболла».
Пакистанский премьер-министр Шехбаз Шариф, выступивший посредником между США и Ираном, так изложил условия соглашения в соцсети X: «С глубочайшим смирением рад сообщить, что Исламская Республика Иран и Соединенные Штаты Америки, а также их союзники, достигли соглашения о немедленном прекращении огня повсеместно, включая Ливан и другие регионы. Режим прекращения огня вступает в силу немедленно».
Однако Израиль занял принципиально иную позицию. Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху официально заявила, что приветствует приостановку американских ударов по Ирану, но подчеркнула, что соглашение «не включает Ливан» и не распространяется на продолжающиеся операции ЦАХАЛ против «Хезболлы». В тот же день, 8 апреля, Израиль провел самую масштабную серию ударов по Ливану с момента возобновления боевых действий против «Хезболлы». В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что всего в этот день за 10 минут было поражено более 100 командных пунктов и военных объектов «Хезболлы». Операция готовилась на протяжении нескольких недель и получила название «Вечная тьма». Ливанское министерство здравоохранения сообщило о более чем 300 погибших и свыше 1150 раненых. В результате 8 апреля стало одним из самых кровопролитных дней с начала конфликта. Удары затронули густонаселенные районы Бейрута, юга Ливана и долины Бекаа. Источники, близкие к «Хезболле», сообщили Reuters, что ливанское движение сначала приостановило атаки, полагая, что подпадает под режим прекращения огня, и обвинили Израиль в нарушении соглашения.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан обвинил Израиль в «вопиющем» нарушении соглашения о прекращении огня и неготовности соблюдать возможные договоренности в будущем. «Продолжение этих атак сделает переговоры бессмысленными», — заявил он и пообещал, что Тегеран никогда не отвернется от «своих ливанских братьев и сестер».
Вице-президент США Джей Ди Вэнс объяснил происходящее «обыкновенным недопониманием». «Я думаю, иранцы полагали, что перемирие включает Ливан, а оно просто не включает. Мы никогда не давали такого обещания. Мы никогда не указывали, что это будет так. То, что мы сказали, — что перемирие будет сосредоточено на Иране и на союзниках Америки — как Израиле, так и государствах Персидского залива», — заявил он 8 апреля перед вылетом из Будапешта. Он также сообщил журналистам, что Израиль обещал США проявить сдержанность в своих действиях относительно Ирана, чтобы не мешать американо-иранским переговорам.
9 апреля ЦАХАЛ сообщила о ликвидации Али Юсуфа Харши, племянника и личного секретаря лидера «Хезболлы» Наима Касема, и продолжила боевые действия против группировки, в том числе с участием сухопутных сил. «Наш сигнал ясен: мы нанесем удар по тем, кто действует против граждан Израиля. Мы продолжим наносить удары по “Хезболле” везде, где это потребуется, до полного восстановления безопасности жителей севера», — заявил Нетаньяху.
Действия Израиля встревожили и европейцев. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что продолжившиеся удары по Ливану ставят дальнейшую судьбу перемирия под вопрос, подчеркнув, что режим прекращения огня должен распространяться и на него. «Хезболла» втянула Ливан в войну, но право Израиля на самооборону не оправдывает причинение столь масштабных разрушений", — отметила она. Аналогичную позицию заняли президент Франции Эмманюэль Макрон и глава МИД Великобритании Иветт Купер.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш через своего представителя заявил, что «продолжающаяся военная активность в Ливане создает серьезную угрозу перемирию между США и Ираном и усилиям по достижению долгосрочного и прочного мира в регионе». Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал масштабы разрушений в Ливане и число жертв «ужасающими».
Готов ли Израиль прекратить удары по «Хезболле».
Вечером 9 апреля 2026 года, спустя пару часов после угроз продолжить удары, Нетаньяху неожиданно объявил о готовности Израиля к прямым переговорам с Ливаном. «В свете неоднократных обращений ливанского правительства с просьбой инициировать прямые переговоры с Израилем я вчера на заседании кабинета министров распорядился начать их как можно скорее, — заявил Нетаньяху в видеообращении. — Переговоры будут сосредоточены на разоружении “Хезболлы” и заключении исторического и устойчивого мирного соглашения между Израилем и Ливаном».
Вскоре после этого с заявлением выступил президент Ливана Жозеф Аун. Он сказал, что «единственным выходом из ситуации, с которой столкнулся Ливан, является прекращение огня с Израилем, которое привело бы к прямым переговорам между двумя странами». По его словам, работа над дипломатическим урегулированием уже получает позитивный отклик со стороны ключевых международных игроков.
Axios утверждает, что на протяжении нескольких недель Ливан при поддержке Франции предлагал Израилю прямые переговоры. Париж даже подготовил проект соглашения о прекращении боевых действий, которое включало признание Бейрутом Израиля. Однако израильская сторона отвергла это предложение.
Как выяснила The Wall Street Journal (WSJ), заявлению Нетаньяху о готовности к переговорам предшествовал его телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По словам неназванного американского чиновника, беседа оказалась короче обычной и прошла в жесткой форме. Трамп потребовал снизить интенсивность ударов по Ливану и выразил опасения, что эскалация может подорвать хрупкое перемирие с Ираном и затруднить открытие Ормузского пролива. По информации Axios, с аналогичной просьбой к израильскому лидеру в тот же день обратился и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
Переговоры между Израилем и Ливаном пройдут на следующей неделе в Госдепартаменте США в Вашингтоне, сообщают The Associated Press и WSJ. Израиль будет представлен послом в США Йехиэлем Лейтером, Ливан — послом в США Надой Хамаде-Моавад, кроме того, ожидается участие бывшего посла Симона Карама. Американскую делегацию возглавит посол США в Ливане Мишель Исса. Переговоры будут носить предварительный характер. Как сообщается, ливанская сторона настаивает, чтобы на момент проведения встречи было объявлено временное перемирие. Однако Израиль пока отказывается прекращать огонь.
Одним из наиболее сложных аспектов предстоящих переговоров станет разоружение «Хезболлы» — ключевое требование Израиля. По условиям предшествующего перемирия, заключенного в конце ноября 2024 года, группировка должна была разоружиться к 31 декабря 2025 года. Однако «Хезболла» не только не сделала это, но и использовала свои арсеналы для новой волны ударов по Израилю, осуществленных в знак солидарности с Ираном.
Ливанские власти пытались взять ситуацию под свой контроль. 2 марта премьер-министр Наваф Салам объявил о решении запретить любую военную активность «Хезболлы» на территории страны. А 9 апреля, в день объявления о готовности к переговорам, правительство Ливана поручило силам безопасности обеспечить, чтобы доступ к оружию в Бейруте имелся исключительно у государственных структур.
Но реализация этих решений остается крайне сложной задачей. «Хезболла» — одна из немногих вооруженных группировок, сохранивших свое военное крыло после окончания гражданской войны в Ливане (1975−1990 годы). Фактически она остается «государством в государстве», лишая центральные власти монополии на применение силы.
В 2006 году Совет Безопасности ООН принял резолюцию 1701, которая требовала разоружить все негосударственные формирования к югу от реки Литани — оружие должно было остаться только у ливанской армии и миротворцев UNIFIL. Однако у ливанского правительства не хватало ресурсов для выполнения этого требования. Показательным в этом смысле стал 2008 год, когда попытка властей прекратить работу частной телекоммуникационной сети «Хезболлы» привела к ожесточенным столкновениям в ливанской столице.