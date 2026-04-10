В Британии готовятся к протестам из-за роста стоимости жизни в стране

По информации издания, чиновники собираются в формате чрезвычайного комитета по кризисному управлению, который используется для координации действий правительства и оперативных служб при возникновении экстренных ситуаций (COBRA, Cabinet Office Briefing Room A).
Британские власти рассматривают два основных сценария. Согласно первой модели, массовые протесты против высокой стоимости жизни или дефицита товаров первой необходимости могут произойти по всей Великобритании. Другой вариант развития событий — антивоенные демонстрации, организованные прежде всего мусульманскими общинами страны. Кроме того, чиновники опасаются что массовые протесты увеличат нагрузку на государственные ресурсы и усилят напряженность в обществе.
В марте газета The Telegraph сообщала, что сбой поставок энергоносителей из-за войны на Ближнем Востоке может привести к росту цен и безработицы в Великобритании. Если конфликт затянется, число безработных в Британии приблизится к двум миллионам.
10 марта премьер-министр страны Кир Стармер заявил, что Великобритании необходимо повысить энергетическую устойчивость и независимость, иначе жители страны будут «расплачиваться за войну».
Оставайтесь на связи с РБК в Max.