В Британии готовятся к протестам из-за роста стоимости жизни в стране

Британские власти рассматривают два основных сценария. Согласно первой модели, массовые протесты против высокой стоимости жизни или дефицита товаров первой необходимости могут произойти по всей Великобритании. Другой вариант развития событий — антивоенные демонстрации, организованные прежде всего мусульманскими общинами страны. Кроме того, чиновники опасаются что массовые протесты увеличат нагрузку на государственные ресурсы и усилят напряженность в обществе.