ОАЭ пересмотрят международные отношения из-за ситуации вокруг Ирана

ОАЭ пересмотрят свои региональные и международные отношения, чтобы определить степень надежности партнеров на фоне конфликта в Иране. Об этом заявил советник президента страны Анвар Гаргаш на своей странице в соцсети X.
«Мы внимательно изучим карту наших региональных и международных отношений, определим, на кого опереться, и построить экономическую и финансовую структуру, которая усилит устойчивость нашей модели», — написал он. Гаргаш подчеркнул, что рациональный подход к пересмотру национальных приоритетов «проложит для ОАЭ путь в будущее».
29 марта ОАЭ призвали принудить Иран к выплатам компенсации странам Персидского залива за обстрелы. ОАЭ стали наиболее обстреливаемым государством среди соседних стран Ирана в Персидском заливе, писала Financial Times.
В конце февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибли верховный лидер страны Али Хаменеи и высшее военное руководство. В ответ на это нападение Тегеран осуществил массированные удары по американским военным объектам в странах Персидского залива. 8 апреля США и Иран согласились на прекращение огня на две недели.
