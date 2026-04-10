ОАЭ пересмотрят международные отношения из-за ситуации вокруг Ирана

ОАЭ пересмотрят свои региональные и международные отношения, чтобы определить степень надежности партнеров на фоне конфликта в Иране.

Источник: РБК

ОАЭ пересмотрят свои региональные и международные отношения, чтобы определить степень надежности партнеров на фоне конфликта в Иране. Об этом заявил советник президента страны Анвар Гаргаш на своей странице в соцсети X.

«Мы внимательно изучим карту наших региональных и международных отношений, определим, на кого опереться, и построить экономическую и финансовую структуру, которая усилит устойчивость нашей модели», — написал он. Гаргаш подчеркнул, что рациональный подход к пересмотру национальных приоритетов «проложит для ОАЭ путь в будущее».

29 марта ОАЭ призвали принудить Иран к выплатам компенсации странам Персидского залива за обстрелы. ОАЭ стали наиболее обстреливаемым государством среди соседних стран Ирана в Персидском заливе, писала Financial Times.

В конце февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибли верховный лидер страны Али Хаменеи и высшее военное руководство. В ответ на это нападение Тегеран осуществил массированные удары по американским военным объектам в странах Персидского залива. 8 апреля США и Иран согласились на прекращение огня на две недели.

Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше