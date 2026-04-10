Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил о подготовке снарядов на случай провала переговоров с Ираном

США воспользуются своими боевыми кораблями, если Тегеран и Вашингтон не заключат сделку, предупредил Трамп. Он обвинил Иран во лжи на переговорах.

Источник: РБК

США пополняют свои корабли лучшими боеприпасами на случай провала мирных переговоров с Ираном, заявил изданию The New York Post американский президент Дональд Трамп.

«Мы проводим перезарядку. Мы загружаем корабли лучшими боеприпасами, лучшим оружием из когда-либо созданного — даже лучше, чем то, что мы использовали раньше, — и мы их разнесли в пух и прах», — сказал он.

На вопрос о том, можно ли считать нынешний переговорный процесс успешным, Трамп ответил: «Мы узнаем примерно через 24 часа. Мы скоро узнаем».

Он добавил, что если сторонам не удастся добиться сделки, то Соединенные Штаты воспользуются своими кораблями. «Мы будем их использовать — и будем использовать очень эффективно», — предупредил Трамп.

По словам Трампа, публичная позиция Ирана отличается от переговорной: «Они прямо в лицо заявляют [нам], что избавляются от всего ядерного оружия, все уничтожено. А потом идут к прессе и говорят: “Нет, мы хотим обогащать уран”.

Переговоры сторон запланированы на субботу, 11 апреля, в Пакистане.

До объявления о начале переговоров Иран выдвинул США десять требований. Трамп назвал этот список «приемлемой основой для переговоров».

Власти Ирана предупредили, что США и Израиль не выполнили два условия, необходимых до начала мирного диалога. «Прекращение огня в Ливане и разблокирование иранских активов до начала переговоров. Эти два условия должны быть выполнены до начала переговоров», — написал спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше