Трамп заявил о подготовке снарядов на случай провала переговоров с Ираном

США пополняют свои корабли лучшими боеприпасами на случай провала мирных переговоров с Ираном, заявил изданию The New York Post американский президент Дональд Трамп.
«Мы проводим перезарядку. Мы загружаем корабли лучшими боеприпасами, лучшим оружием из когда-либо созданного — даже лучше, чем то, что мы использовали раньше, — и мы их разнесли в пух и прах», — сказал он.
На вопрос о том, можно ли считать нынешний переговорный процесс успешным, Трамп ответил: «Мы узнаем примерно через 24 часа. Мы скоро узнаем».
Он добавил, что если сторонам не удастся добиться сделки, то Соединенные Штаты воспользуются своими кораблями. «Мы будем их использовать — и будем использовать очень эффективно», — предупредил Трамп.
По словам Трампа, публичная позиция Ирана отличается от переговорной: «Они прямо в лицо заявляют [нам], что избавляются от всего ядерного оружия, все уничтожено. А потом идут к прессе и говорят: “Нет, мы хотим обогащать уран”.
Переговоры сторон запланированы на субботу, 11 апреля, в Пакистане.
До объявления о начале переговоров Иран выдвинул США десять требований. Трамп назвал этот список «приемлемой основой для переговоров».
Власти Ирана предупредили, что США и Израиль не выполнили два условия, необходимых до начала мирного диалога. «Прекращение огня в Ливане и разблокирование иранских активов до начала переговоров. Эти два условия должны быть выполнены до начала переговоров», — написал спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.