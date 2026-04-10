Следком расследует убийство мирного волгоградца террористами ВСУ

В СК России будут расследовать преступления ВСУ против мирных жителей четырех регионов нашей страны. В их числе убийство мирного жителя Волгоградской области — дачника, погибшего во время атаки БПЛА в СНТ «Мичуринец» города Волжского.
Также в результате ударов ВСУ один мужчина погиб и три женщины пострадали в Брянской области. В Херсонской области погиб подросток и ранены двое мужчин.
«На трассе Белгород — Шебекино был ранен мужчина вследствие атаки беспилотника на грузовой автомобиль. В селе Нежеголь Белгородской области пострадала девочка-подросток», — сообщают в информационном центре СКР.
Два человека пострадали в ДРН — в Украинске ранена женщина, в Пантелеймоновке пострадал мужчина.
Следком установит все обстоятельства произошедшего и причастных к совершению преступлений.
Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что в ночь на 10 марта регион пережил одновременно ракетную и беспилотную атаки.