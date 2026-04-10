Журналист «Новой газеты» не признал вину по уголовному делу

Обозреватель «Новой газеты» Олег Ролдугин не признал вину по делу о незаконном использовании персональных данных. Об этом он заявил перед началом судебного заседания, передает корреспондент РБК из зала Тверского районного суда Москвы.
«Надеюсь, все будет прекрасно. Я не знаю, за какие статьи я нахожусь здесь, но я предполагаю. Может быть, у меня будет возможность это сказать. Отправлять заведомо человека в Страстную пятницу — это неправильно», — сказал Ролдугин.
Правоохранители задержали журналиста после обысков в московской редакции «Новой газеты». Ролдугина подозревают в незаконном использовании персональных данных (ч. 3 ст. 272.1 Уголовного кодекса России).
Суд арестовал мужчину. Он будет находится под стражей до 10 мая.
Ролдугин — сооснователь газеты «Собеседник» (ООО «Собеседник-Медиа» — юрлицо «Собеседника» — признано Минюстом иноагентом).
«Новая газета» приостановила выпуск 28 марта 2022 года после двух предупреждений от Роскомнадзора (РКН) из-за отсутствия маркировки НКО-иноагента в материалах. Сайт газеты в России заблокирован по решению РКН, а осенью того же года издание лишили лицензии по решению суда. Летом 2023 года по решению Генпрокуратуры деятельность BDR Novaja Gazeta-Europe (юридическое лицо «Новой газеты. Европа») была признана нежелательной в России. «Новая газета. Европа» была создана уехавшими из России сотрудниками издания.
