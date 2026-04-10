Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США признались, что «облажались» с ремонтом атомной подводной лодки

Источник: РБК

Военно-морские силы США «облажались» с ремонтом атомной подводной лодки USS Boise, на который потратили порядка $800 млн, и выведут ее из состава флота. Об этом заявил министр ВМС Джон Фелан.

«Да, мы облажались. И это нехорошо. Но это то, что есть, нужно двигаться дальше и стараться двигаться вперед в будущем», — сказал он в интервью изданию Semafor в связи с тем, что многомилионный ремонт субмарины был выполнен лишь на 22%.

Решение о выводе атомной подлодки из состава флота Фелан назвал примером «радикальной прозрачности».

Президент США Дональд Трамп критиковал американский флот. 30 сентября на съезде генералов Вооруженных сил в Вирджинии он заявил, что ему не нравятся некоторые корабли Военно-морских сил США с эстетической точки зрения. Тогда же американский лидер напомнил, что, согласно планам, в 2026 году Вооруженные силы США получат 19 новых кораблей.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

