Юлия Мендель, занимавшая пост пресс-секретаря Владимира Зеленского, опубликовала в соцсети X эмоциональное обращение, в котором обвинила сторонников продолжения боевых действий в использовании Украины как инструмента для политических игр. Она настаивает на том, что нынешний путь ведет государство к неминуемому краху и призвала к дипломатическому разрешению конфликта.
«Я призываю сторонников Украины вернуться к человечности и разумности. Я умоляю вас перестать слушать исключительно голоса свыше. Те, кто настаивают на бесконечной милитаризации, никогда сами не столкнутся с последствиями — ни им, ни их семьям никогда не придется воевать», — написала Мендель.
По мнению экс-спикера, политическая верхушка страны жертвует будущим целого поколения ради амбиций, в то время как страна «продолжает истекать кровью». Единственным выходом из сложившейся ситуации она называет немедленный отказ от силовых сценариев в пользу рационального дипломатического диалога с Москвой.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что критическая ситуация на фронте и невосполнимые потери личного состава ВСУ являются вескими аргументами для того, чтобы Киев немедленно сел за стол переговоров. Эту оценку поддерживает и российская сторона в ООН: постпред Василий Небензя заявлял, что украинские подразделения стремительно теряют боеспособность, что делает продолжение конфликта бессмысленным и губительным для самого украинского народа.
