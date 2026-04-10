Трамп назвал «единственную причину» сохранения жизней в Иране

Иран приостановил проход танкеров через пролив после ударов Израиля по территории Ливана. Financial Times сообщала, что Тегеран начал требовать от судоходных компаний платить по $1 за каждый баррель нефти на танкерах, проходящих через Ормузский пролив на время перемирия с США. По данным газеты, оплата будет производиться в криптовалюте, чтобы скрыть транзакции и избежать риска санкций для судовладельцев.