Трамп назвал «единственную причину» сохранения жизней в Иране

Трамп предупредил, что иранские власти остаются в живых, пока Вашингтон и Тегеран ведут переговоры. Президент США ранее предостерег Иран от срыва сделки. Тегеран выдвинул обвинения в нарушении договоренностей.

Источник: РБК

Иран занимается «краткосрочным вымогательством» денег у стран мира за проход по Ормузскому проливу, других «карт» у него нет, заявил в Truth Social президент США Дональд Трамп.

«Единственная причина, по которой они сегодня живы, — это ведение переговоров!» — добавил он.

Власти США и Ирана заключили 8 апреля перемирие на две недели. На субботу, 11 апреля, запланированы переговоры в Пакистане. Обе стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.

Ранее Трамп обвинил Иран в нарушении условий достигнутого перемирия. По его словам, взимание Ираном платы с танкеров, проходящих через Ормузский пролив, недопустимо. Он подчеркнул, что Вашингтон и Тегеран договаривались о других параметрах перемирия.

Иран приостановил проход танкеров через пролив после ударов Израиля по территории Ливана. Financial Times сообщала, что Тегеран начал требовать от судоходных компаний платить по $1 за каждый баррель нефти на танкерах, проходящих через Ормузский пролив на время перемирия с США. По данным газеты, оплата будет производиться в криптовалюте, чтобы скрыть транзакции и избежать риска санкций для судовладельцев.

Трамп предупреждал сегодня, 10 апреля, что США применят военные корабли, если стороны не достигнут соглашения на мирных переговорах в Пакистане. «Мы будем их использовать — и будем использовать очень эффективно», — сказал Трамп.

Американский президент не в первый раз угрожает уничтожением Ирану. Так, 4 апреля Трамп заявил, что США «обрушат ад» на страну, если Исламская Республика не заключит сделку с Вашингтоном и не откроет для прохода судов Ормузский пролив. Уже 7 апреля, за несколько часов до истечения очередного ультиматума, республиканец пригрозил Ирану «гибелью цивилизации».

