JPost: Израиль отказал Франции в допуске к его переговорам с Ливаном

По данным издания, Израиль рассматривает Францию как «несправедливого посредника» из-за ее «поведения в течение последнего года», включая отсутствие помощи Ливану в разоружении шиитского движения «Хезболлах» и отказ Парижа разрешить пролет через свое воздушное пространство американских самолетов, доставлявших оружие в Израиль во время операции против Ирана.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что распорядился начать прямые переговоры с Ливаном в «ближайшее возможное время». Как отметил портал Axios, переговоры должны пройти в Вашингтоне на следующей неделе. Обе стороны будут представлены на уровне послов в США.