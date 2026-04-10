JPost: Израиль отказал Франции в допуске к его переговорам с Ливаном

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 апреля. /ТАСС/. Израиль не допустил Францию к участию в прямых переговорах с Ливаном, которые должны состояться на следующей неделе в Вашингтоне. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на источник.

По данным издания, Израиль рассматривает Францию как «несправедливого посредника» из-за ее «поведения в течение последнего года», включая отсутствие помощи Ливану в разоружении шиитского движения «Хезболлах» и отказ Парижа разрешить пролет через свое воздушное пространство американских самолетов, доставлявших оружие в Израиль во время операции против Ирана.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что распорядился начать прямые переговоры с Ливаном в «ближайшее возможное время». Как отметил портал Axios, переговоры должны пройти в Вашингтоне на следующей неделе. Обе стороны будут представлены на уровне послов в США.