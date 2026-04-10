Страны Балтии опровергли передачу неба Украине для ударов по России

Главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии опровергли заявления о предоставлении своего воздушного пространства Украине для нанесения ударов по России. Об этом говорится в совместном заявлении министров, которое опубликовал 10 апреля литовский МИД на своей странице в социальной сети Х (бывш. Twitter).

Источник: AP 2024

«Страны Балтии никогда не допускали использования своей территории и воздушного пространства для ударов беспилотников по целям в России», — говорится в заявлении.

Кроме того, в заявлении утверждается, что страны Балтии официально оповестили об этом представителей посольств РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 6 апреля заявила, что Москва сделала специальное заявление для прибалтийских государств в связи с их намерением позволить украинским беспилотникам использовать свое небо для атак на российскую территорию. Она пояснила, что если страны Балтии не примут во внимание предупреждения, исходящие от России, и все же разрешат пролет дронов, то им придется столкнуться с ответными мерами.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас 2 апреля заявила, что страны Прибалтики не открывали свое воздушное пространство для пролета украинских беспилотников. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что Россия не будет проявлять гибкость для тех стран, которые предлагают свое воздушное пространство Вооруженным силам Украины (ВСУ) для ударов по энергоинфраструктуре РФ.

