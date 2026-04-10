Страны Балтии опровергли передачу неба Украине для ударов по России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 6 апреля заявила, что Москва сделала специальное заявление для прибалтийских государств в связи с их намерением позволить украинским беспилотникам использовать свое небо для атак на российскую территорию. Она пояснила, что если страны Балтии не примут во внимание предупреждения, исходящие от России, и все же разрешат пролет дронов, то им придется столкнуться с ответными мерами.