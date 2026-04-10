Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны Австрии заметило зависть других стран из-за военного призыва

Многие страны завидуют Австрии, которая сохранила всеобщую воинскую повинность, заявила министр обороны страны Клаудия Таннер во время выступления на заседании в Федеральном совете (местный парламент) по теме реформирования военной службы.

Источник: РБК

Многие страны завидуют Австрии, которая сохранила всеобщую воинскую повинность, заявила министр обороны страны Клаудия Таннер во время выступления на заседании в Федеральном совете (местный парламент) по теме реформирования военной службы.

Европейцы долгое время полагали, что живут в «раю на земле», однако «становится все яснее, что мир, свобода и безопасность» не следует воспринимать как нечто само собой разумеющееся, сказала министр.

По словам Таннер, теперь соседней Германии тяжело справиться с вызовами нынешней ситуации. Министр призвала парламентариев серьезно отнестись к рекомендациям Комиссии по военной службе и поддержала продление базовой военной службы до восьми месяцев с добавлением двух месяцев резервной подготовки.

Материал дополняется.