Минобороны Австрии заметило зависть других стран из-за военного призыва

Многие страны завидуют Австрии, которая сохранила всеобщую воинскую повинность, заявила министр обороны страны Клаудия Таннер во время выступления на заседании в Федеральном совете (местный парламент) по теме реформирования военной службы.
Европейцы долгое время полагали, что живут в «раю на земле», однако «становится все яснее, что мир, свобода и безопасность» не следует воспринимать как нечто само собой разумеющееся, сказала министр.
По словам Таннер, теперь соседней Германии тяжело справиться с вызовами нынешней ситуации. Министр призвала парламентариев серьезно отнестись к рекомендациям Комиссии по военной службе и поддержала продление базовой военной службы до восьми месяцев с добавлением двух месяцев резервной подготовки.
Материал дополняется.