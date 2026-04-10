Европейскому союзу следует принимать меньше решений, питающих теории заговора. Такое заявление сделал руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев. Свое мнение он высказал в социальной сети X, комментируя публикацию Совета ЕС об исследовании распространения конспирологических теорий.
«Как насчет того, чтобы ЕС принимал меньше идиотских решений, подпитывающих теории заговора?» — написал политик.
По мнению Дмитриева, куда меньше людей считали бы, что Брюссель стремится уничтожить западную цивилизацию, если бы он делал все для сохранения миропорядка в европейских странах. А именно — сокращал миграцию, не начинал войны и укреплял энергетическую сферу за счет диверсификации ресурсов.
Ранее Дмитриев сообщал, что Евросоюз сейчас как никогда нуждается в России. Политик считает, что на фоне нестабильности на глобальном энергорынке только российское топливо поможет выжить Европе.