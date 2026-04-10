Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Идиотские решения»: Дмитриев посоветовал Брюсселю меньше играть в заговоры

Дмитриев: ЕС следует принимать меньше решений, подпитывающих теории заговора.

Источник: Комсомольская правда

Европейскому союзу следует принимать меньше решений, питающих теории заговора. Такое заявление сделал руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев. Свое мнение он высказал в социальной сети X, комментируя публикацию Совета ЕС об исследовании распространения конспирологических теорий.

«Как насчет того, чтобы ЕС принимал меньше идиотских решений, подпитывающих теории заговора?» — написал политик.

По мнению Дмитриева, куда меньше людей считали бы, что Брюссель стремится уничтожить западную цивилизацию, если бы он делал все для сохранения миропорядка в европейских странах. А именно — сокращал миграцию, не начинал войны и укреплял энергетическую сферу за счет диверсификации ресурсов.

Ранее Дмитриев сообщал, что Евросоюз сейчас как никогда нуждается в России. Политик считает, что на фоне нестабильности на глобальном энергорынке только российское топливо поможет выжить Европе.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше