JPost заявил, что Израиль не допустил Францию к своим переговорам с Ливаном

Израильское издание Jerusalem Post заявило, что Израиль не допустил Францию к участию в своих прямых переговорах с Ливаном, которые планируется провести в Вашингтоне в какой-либо из дней следующей недели.
Израиль, как говорится в публикации, заявил, что Франция не оказывала помощи в разоружении движения «Хезболла», а также не разрешила пролет через свое воздушное пространство американских самолетов с оружием.
Ливан стремится добиться прекращения огня в ходе конфликта с Израилем до того как страны приступят к двусторонним переговорам, утверждает ТАСС.
Также в публикации говорится, что встречи будут прямыми и проводиться при участии США.
«Хезболла» является ливанским движением, но имеет тесные связи с Ираном. Движение атаковало Израиль вскоре после эскалации ближневосточного конфликта. Израиль в ответ объявил военную операцию в Ливане. Руководство «Хезболлы» поприветствовало избрание Моджтабы Хаменеи Верховным руководителем Ирана и заявило, что сохранит приверженность иранскому руководству.
9 марта ливанский президент говорил, что «Хезболла» втянула Ливан в конфликт, игнорируя волю большинства граждан.
Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон заявлял, что некоторые страны предлагают посреднические услуги для урегулирования конфликта страны с Ливаном и говорят о готовности принять переговоры.
24 марта Ливан объявил иранского посла персоной нон грата.
9 апреля израильские власти приняли решение приступить к подготовке к переговорам с Ливаном. Как сообщалось, переговоры будут касаться урегулирования двусторонних отношений и разоружения движения «Хезболла».
