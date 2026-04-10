Мишустин приостановил госслужбу замглавы Минцифры Заренина

Замглавы Минцифры РФ Андрей Заренин намерен отправиться добровольцем в зону СВО.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин своим распоряжением приостановил государственную службу заместителя министр цифрового развития России Андрея Заренина. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Приостановить федеральную государственную гражданскую службу заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Заренина Андрея Александровича», — говорится в распоряжении.

Ранее стало известно, что Андрей Заренин принял решение пойти в зону проведения спецоперации. Он уже уведомил коллег о своем намерении. Замминистра отвечает за направление радиоэлектроники в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Его выбор высоко оценил глава Минцифры Максут Шадаев. Он сообщил, что многие сотрудники ведомства имеют родственников, которые отправились в зону СВО защищать Родину.