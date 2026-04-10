«Шантаж»: Трамп сделал новое резкое заявление об Иране

Президент США Дональд Трамп в резкой манере прокомментировал дипломатическую стратегию Исламской Республики. В своем аккаунте в соцсети Truth Social глава Белого дома заявил, что иранское руководство якобы переоценивает свое влияние, опираясь исключительно на возможность перекрытия ключевых морских путей.
«Иранцы, похоже, не понимают, что у них нет никаких козырей, кроме краткосрочного шантажа всего мира с помощью международных водных путей», — написал американский лидер.
Трамп также добавил, что стремление Тегерана выйти на прямой диалог с Вашингтоном свидетельствует о неспособности иранского режима к реальному военному противостоянию. По мнению президента, Иран делает ставку на медийное давление, а не на действия на поле боя.
«Иранцы лучше справляются с фальшивыми новостями в СМИ и “связями с общественностью”, чем с борьбой!» — резюмировал Трамп.
Данные заявления прозвучали на фоне подготовки к критически важной встрече делегаций США и Ирана в Исламабаде. Ранее американский лидер открыто пригрозил Тегерану применением новейших видов вооружений в случае провала переговоров. Трамп подчеркнул, что Вашингтон уже провел обновление своего арсенала в регионе и готов действовать «очень эффективно», если в течение ближайших 24 часов стороны не придут к соглашению. При этом сам Трамп, чьи действия по иранскому треку уже вызвали волну критики как «крупнейшее военное поражение», продолжает демонстрировать позицию силы, пытаясь переломить ход событий в свою пользу.
Подписывайтесь на МК в МАХ. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.