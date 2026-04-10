Страны Балтии отвергли обвинения в открытии неба для ударов ВСУ по России

Эстония, Латвия и Литва не предоставляли Вооруженным силам Украины право использовать свои территории и воздушное пространство для ударов беспилотниками по объектам в России, говорится в совместном заявлении министров трех стран. Обращение опубликовано на сайте МИД Эстонии.
«Страны Балтии никогда не позволяли использовать свою территорию и воздушное пространство для атак беспилотников по целям в России», — говорится в заявлении.
Министры назвали обвинения в обратном совершенно безосновательными.
Несколькими днями ранее, 6 апреля, МИД России сообщил о специальном предупреждении, переданном странам Балтии, комментируя появившуюся в СМИ информацию о предоставлении ими разрешения на пролет украинских дронов.
«Если у них, у этих режимов этих стран ума хватит, они прислушаются. Если нет, тогда будут дело иметь с ответом», — добавила представитель ведомства Мария Захарова.
Страны Балтии в последние недели несколько раз сообщали о дронах, залетавших в их воздушное пространство и позже идентифицированных как украинские.
23 марта беспилотник упал на юге Литвы. Премьер Инга Ругинене заявила, что это был «заблудившийся дрон». Президент Гитанас Науседа уточнил, что аппарат летел к Приморску для удара по нефтяному терминалу, но сбился с курса и упал у озера Лависас. Военные сообщили, что радары его не зафиксировали.
В конце марта два дрона упали в Финляндии, один идентифицировали как украинский AN196. Минобороны пояснило, что их не сбивали, так как угрозы не увидели.
Ночью 31 марта несколько «с большой вероятностью» украинских дронов залетели в Эстонию, сообщил ERR полковник Уку Арольд. В ряде регионов объявляли тревогу, поднимали истребители НАТО с базы Эмари, но дроны не сбивали.
После инцидента МИД Эстонии потребовал от главы офиса президента Украины Кирилла Буданова не допускать повторения такой ситуации.
До этого, 25 марта, украинский беспилотник пересек воздушное пространство Латвии, пострадавших не было. МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России и вручил ноту протеста, возложив ответственность за рост рисков на действия России.
