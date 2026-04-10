Вступившего в отряд «БАРС-Курск» замглавы Минцифры отстранили от должности

Премьер-министр России Михаил Мишустин приостановил службу замминистра цифрового развития Андрея Заренина. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Источник: Life.ru

«Приостановить федеральную государственную гражданскую службу заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Заренина Андрея Александровича», — говорится в документе.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн ранее проинформировал, что Заренин подписал соглашение о службе в добровольческом отряде «БАРС-Курск». В рамках своей деятельности он будет отвечать за развитие и применение беспилотных летательных аппаратов, а также за меры по нейтрализации вражеских дронов.

Напомним, Заренин давно поддерживает бойцов — возил гуманитарную помощь, отправлял технику, занимался волонтёрством. Министр цифрового развития Максут Шадаев отметил заслуги заместителя: тот с нуля создал департамент стимулирования спроса на радиоэлектронику, развивал проекты по созданию отечественных базовых станций, которые уже вошли в реестр Минпромторга и устанавливаются на сетях операторов, в том числе в новых регионах.

Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
