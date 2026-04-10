Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов сообщил, что в ходе ежегодного памятного мероприятия в музее Холокоста в Буэнос-Айресе не была упомянута роль Красной Армии в освобождении Освенцима. Об этом он заявил в статье для издания Perfil.
«Сожалеем, что в текущем году о роли Красной Армии в освобождении Освенцима не было сказано ни слова. Исходим из того, что такая досадная оплошность впредь не повторится», — написал Феоктистов.
Посол напомнил, что в текущем году к Аргентине перешло ротационное председательство в Международном альянсе памяти жертв Холокоста. Он также заявил, что российская сторона не допустит стирания упоминаний доблести советских солдат из истории.
Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин заявил о внесении основного вклада в разгром нацизма бойцами СССР и Красной Армии. Глава государства подчеркнул, что РФ будет твердо отстаивать правду, основываясь на подтвержденных исторических фактах.