Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мишустин приостановил работу замглавы Минцифры из-за военной службы

Премьер-министр Михаил Мишустин временно приостановил государственную гражданскую службу заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Андрея Заренина, следует из распоряжения, опубликованного на портале публикования правовых актов.

Источник: РБК

Заренин занимал пост заместителя министра цифрового развития с мая 2021 года. Он курировал департамент стимулирования спроса на радиоэлектронную продукцию.

В начале апреля губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что Заренин заключил контракт о прохождении службы в добровольческой бригаде «БАРС-Курск». По его словам, он возглавит в подразделении направление беспилотных авиационных систем и противодействия дронам. Также Заренин будет курировать инновационное развитие бригады и обмен опытом с воинскими частями в зоне специальной военной операции.

«БАРС-Курск» — это добровольческое формирование, которое было создано как ответ на вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область. Бригада была сформирована в августе 2024 года по поручению президента Владимира Путина и решению Генштаба ВС России.

Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше