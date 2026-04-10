Мишустин приостановил работу замглавы Минцифры из-за военной службы

В начале апреля губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что Заренин заключил контракт о прохождении службы в добровольческой бригаде «БАРС-Курск». По его словам, он возглавит в подразделении направление беспилотных авиационных систем и противодействия дронам. Также Заренин будет курировать инновационное развитие бригады и обмен опытом с воинскими частями в зоне специальной военной операции.