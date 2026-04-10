Мишустин приостановил работу замглавы Минцифры из-за военной службы

Премьер-министр Михаил Мишустин временно приостановил государственную гражданскую службу заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Андрея Заренина, следует из распоряжения, опубликованного на портале публикования правовых актов.
Заренин занимал пост заместителя министра цифрового развития с мая 2021 года. Он курировал департамент стимулирования спроса на радиоэлектронную продукцию.
В начале апреля губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что Заренин заключил контракт о прохождении службы в добровольческой бригаде «БАРС-Курск». По его словам, он возглавит в подразделении направление беспилотных авиационных систем и противодействия дронам. Также Заренин будет курировать инновационное развитие бригады и обмен опытом с воинскими частями в зоне специальной военной операции.
«БАРС-Курск» — это добровольческое формирование, которое было создано как ответ на вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область. Бригада была сформирована в августе 2024 года по поручению президента Владимира Путина и решению Генштаба ВС России.
