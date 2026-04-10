Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Кошмар для полей»: Война США и Ирана добивает украинских аграриев

Украинские фермеры понесли серьезные убытки из-за ближневосточного конфликта, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Причиной стало почти двукратное подорожание топлива, вызванное перебоями в поставках энергоносителей после ударов США и Израиля по Ирану.

Источник: Life.ru

По данным агентства, из-за необходимости импортировать топливо и удобрения, украинские фермеры испытывают значительные трудности с покрытием связанных с этим расходов.

«Нам уже сейчас нужно запасаться топливом для сбора урожая. Если мы не сможем собрать его, это приведёт к полному краху», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что США и Иран договорились о двухнедельном перемирии и дальнейших переговорах. В иранской столице царит торжество. Однако и американский лидер Дональд Трамп провозглашает победу Соединённых Штатов. А вот в ОАЭ считают, что выигрыш у них в руках. Параллельно, вопреки заявленному перемирию, Вашингтон вместе с Тель-Авивом продолжают наносить удары по иранской территории.

Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше