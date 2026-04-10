«Кошмар для полей»: Война США и Ирана добивает украинских аграриев

Ранее сообщалось, что США и Иран договорились о двухнедельном перемирии и дальнейших переговорах. В иранской столице царит торжество. Однако и американский лидер Дональд Трамп провозглашает победу Соединённых Штатов. А вот в ОАЭ считают, что выигрыш у них в руках. Параллельно, вопреки заявленному перемирию, Вашингтон вместе с Тель-Авивом продолжают наносить удары по иранской территории.