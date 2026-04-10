Мишустин приостановил работу ушедшего на СВО замглавы Минцифры

Премьер-министр России Михаил Мишустин официально приостановил государственную службу заместителя министра цифрового развития Андрея Заренина в связи с его уходом на военную службу. Соответствующее распоряжение премьер-министра опубликовано на портале правовой информации. Основанием для временного прекращения карьеры чиновника стало заключение им контракта о добровольном содействии Вооруженным силам РФ.
Ранее стало известно, что Андрей Заренин принял решение вступить в ряды добровольческого отряда «Барс-Курск». По информации, озвученной в начале апреля, экс-чиновник возьмет на себя руководство профильным направлением — развитием и применением беспилотных летательных аппаратов в зоне боевых действий.
Согласно действующему законодательству, федеральная государственная гражданская служба чиновника в подобных случаях подлежит обязательной приостановке. Заренин воспользовался правом на заключение контракта в период мобилизации и военного времени, что гарантирует ему сохранение статуса госслужащего на период участия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы России.
Решение замглавы Минцифры стало очередным примером перехода представителей федеральных органов власти на службу в зону боевых действий. В министерстве пока не уточняют, кто именно будет исполнять обязанности Заренина на период его отсутствия.