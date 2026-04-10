Перед переговорами в Исламабаде США и Иран обменялись угрозами

Вице-президент США Джей Ди Вэнс вылетел в Пакистан на переговоры об окончании войны в Иране и урегулировании кризиса судоходства в Ормузском проливе. Поднимаясь на борт самолета, он выразил надежду на успех своей миссии и заявил о готовности «протянуть руку» Тегерану. В Иране тем временем напомнили, что как минимум два ранее согласованных условия — прекращение огня в Ливане и разблокирование иранских активов — должны быть выполнены до начала переговоров. В противном случае они могут и не начаться.