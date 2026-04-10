Трам назвал «единственный козырь» Ирана на переговорах

«Иранцы, похоже, не понимают, что у них нет никаких козырей, кроме краткосрочного шантажа всего мира с помощью международных водных путей», — утверждает американский лидер.
В другом посте американский лидер высказался о методах работы Ирана. По его словам, у иранцев гораздо лучше получается выстраивать связи с общественностью и взаимодействовать со СМИ, которые производят фейковые новости, чем непосредственно воевать. Трамп в очередной раз раскритиковал подход Тегерана к урегулированию конфликта.
Ранее Трамп предупредил, что США возобновят военные действия против Ирана, если переговоры с Тегераном не принесут результата. По словам республиканца, военно-морские силы США уже готовятся к возможному срыву дипломатического процесса и получают соответствующее вооружение. Президент пообещал использовать эти средства очень эффективно, если сделки не будет.
