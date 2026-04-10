Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трам назвал «единственный козырь» Ирана на переговорах

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана нет никаких козырей в мирных переговорах, кроме контроля над Ормузским проливом. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Источник: Life.ru

«Иранцы, похоже, не понимают, что у них нет никаких козырей, кроме краткосрочного шантажа всего мира с помощью международных водных путей», — утверждает американский лидер.

Трамп также подчеркнул, что единственная цель, которая сейчас стоит перед Тегераном, — это переговорный процесс. Именно для этого, написал президент, иранская сторона и была оставлена в живых в ходе совместной военной операции США и Израиля.

В другом посте американский лидер высказался о методах работы Ирана. По его словам, у иранцев гораздо лучше получается выстраивать связи с общественностью и взаимодействовать со СМИ, которые производят фейковые новости, чем непосредственно воевать. Трамп в очередной раз раскритиковал подход Тегерана к урегулированию конфликта.

Ранее Трамп предупредил, что США возобновят военные действия против Ирана, если переговоры с Тегераном не принесут результата. По словам республиканца, военно-морские силы США уже готовятся к возможному срыву дипломатического процесса и получают соответствующее вооружение. Президент пообещал использовать эти средства очень эффективно, если сделки не будет.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше