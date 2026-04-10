Нефтяная диверсия в Альпах: НПЗ Германии оказались под ударом

Трансальпийский нефтепровод TAL подвергся диверсии, что привело к экстренной остановке поставок топлива на крупнейшие нефтеперерабатывающие предприятия юга Германии. В конце марта работа важнейшей энергетической артерии Европы была временно парализована, сообщают издания Welt am Sonntag и Business Insider со ссылкой на источники. Целью атаки стала одна из насосных установок в итальянских Альпах, обеспечивающая перекачку нефти для баварских и баден-вюртембергских НПЗ.
«Мы не получали до 30 марта в течение трех дней нефть по трубопроводу TAL и жили за счет собственных запасов», — подтвердил представитель завода Miro в Карлсруэ, одного из ключевых предприятий региона, снабжающего топливом около 10 миллионов человек. Аналогичные проблемы с поставками возникли и на заводе Bayernoil в Фобурге.
По информации германских СМИ, факт диверсии был подтвержден двумя независимыми источниками. В настоящее время расследование инцидента ведут итальянские правоохранительные органы, которые пытаются установить виновников и выявить возможную политическую подоплеку случившегося.
В Министерстве внутренних дел ФРГ подтвердили, что Федеральное ведомство по уголовным делам находится в плотном контакте с итальянскими коллегами. Эксперты подчеркивают, что нефтепровод TAL имеет критическое значение для энергобезопасности юга Германии, и временный вывод его из строя стал серьезным сигналом об уязвимости инфраструктуры ЕС перед лицом подобных атак.
