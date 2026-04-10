Эстония увидела военные риски при задержании российских танкеров

В мае 2025 года Эстония сообщала, что во время попытки остановить не имеющий флага нефтяной танкер, направлявшийся в Россию и, по версии Таллина, нарушавший санкции, Москва подняла истребитель, который вошел в воздушное пространство НАТО над Балтикой и затем сопроводил танкер в российские воды, отмечает агентство.