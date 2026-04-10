Эстония увидела военные риски при задержании российских танкеров

Эстония не станет задерживать российские суда теневого флота в Балтийском море из-за риска военной эскалации, заявил Reuters командующий ВМС Эстонии Иво Варк.
«Риск военной эскалации просто слишком высок», — объяснил он.
По словам Варка, Таллин готов вмешиваться только в случае непосредственной угрозы, например при повреждении подводной инфраструктуры или разливе нефти.
Как отмечает Reuters, Великобритания и ряд европейских стран — в том числе Франция, Бельгия и Швеция — усилили меры по задержанию старых танкеров, которые, по оценке западных стран, используются Россией для обхода санкций и экспорта нефти.
В мае 2025 года Эстония сообщала, что во время попытки остановить не имеющий флага нефтяной танкер, направлявшийся в Россию и, по версии Таллина, нарушавший санкции, Москва подняла истребитель, который вошел в воздушное пространство НАТО над Балтикой и затем сопроводил танкер в российские воды, отмечает агентство.
Страны ЕС под термином «теневой флот» занимаются «разбоем на морских коммуникациях», останавливая и направляя в свои порты суда, которые считают связанными с поставками российских грузов, заявил в конце марта МИД России. В ведомстве отмечают, что такого понятия нет в международном морском праве, а задержания танкеров стали «противоправными» санкциями Евросоюза.
В МИДе предупредили о реакции «с использованием всех необходимых средств» на попытки превратить Балтийское море и другие акватории во «внутренние воды» НАТО и ЕС.
В конце марта Франция перехватила в Средиземном море танкер Deyna под флагом Мозамбика, следовавший из Мурманска. Ранее, 12 марта, Швеция взяла на абордаж и задержала танкер Sea Owl I, следовавший через Балтийское море под флагом Коморских островов. В конце декабря прошлого года Финляндия задержала танкер Eagle S под флагом Островов Кука, судно было освобождено 2 марта.
Летом 2025 года президент Владимир Путин предупреждал, что попытки нанести ущерб России, включая теневой флот, приведут к проблемам для инициаторов таких действий. В Кремле заявляли, что российские суда имеют право на свободный проход в Балтийском море, а Россия готова ответить на попытки их остановить.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.