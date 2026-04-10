Предвыборный митинг Виктора Орбана. Видео

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил на предпоследнем перед парламентскими выборами митинге, который прошел в его родном городе Секешфехервар.
Местные СМИ, в том числе Origo и Telex, пишут, что площадь Варошаш была заполнена людьми еще до начала мероприятия.
На митинге перед Орбаном выступили мэр города Андраш Чер-Палкович и кандидаты в парламент от правящей партии ФИДЕС. Сам премьер, выйдя на сцену, заявил, что с «большой надеждой» ожидает выборов 12 апреля: «Никогда нельзя заранее знать, каким будет исход выборов, но если мы хорошо знаем себя, если мы хорошо знаем свою страну, если мы хорошо знаем Секешфехервар, и свой народ, то я могу сказать, что в воскресенье венгры проголосуют за безопасность».
Cогласно опросу 21 Research Centre от начала апреля, ФИДЕС уступает оппозиционной правоцентристской «Тисе», возглавляемой Петером Мадьяром: последней прогнозируют 56% голосов, ФИДЕС — 37%. Исследование центра Zavecz Research дает похожие цифры: «Тиса» может рассчитывать на 51%, правящая партия — на 38%.