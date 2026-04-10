Германия временно разрешила выезд мужчинам мобилизационного возраста

Ранее немецкая газета Frankfurter Rundschau сообщила, что с января вступили в силу новые правила выезда за границу для немецких мужчин. Согласно правилам, мужчины в возрасте от 17 до 45 лет, которые планируют находиться за границей более трех месяцев, теперь обязаны получать на это разрешение бундесвера. При этом минобороны Германии пояснило, что разрешение будет предоставляться автоматически, пока военная служба в стране добровольная.