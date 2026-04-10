Мишустин приостановил службу ушедшего на СВО замглавы Минцифры Заренина

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу, 10 апреля, приостановил государственную службу заместителя главы Минцифры Андрея Заренина, который отправился в зону проведения специальной военной операции.

Приостановка полномочий связана с нормами закона «О системе государственной службы Российской Федерации», согласно которым госслужба приостанавливается в случае призыва на военную службу.

— Приостановить федеральную государственную гражданскую службу заместителя Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Заренина Андрея Александровича, — говорится в документе.

3 апреля Заренин сообщил, что принял решение уйти добровольцем в зону специальной военной операции. По словам министра, у многих сотрудников ведомства есть родственники, участвующие в СВО, а некоторые коллеги уже сами ушли на фронт добровольцами.

Ранее депутат Ивановской областной думы Светлана Виноградова, которая потеряла на передовой мужа, решила добровольцем уехать на передовую. Похожая история произошла с жительницей Москвы, которая уехала на передовую, чтобы найти тело погибшего на СВО мужа и отомстить за его смерть.