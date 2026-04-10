Испания заявила о готовности стать частью армии ЕС «уже завтра»

Испания выразила готовность участвовать в формировании общеевропейских вооружённых сил. Об этом сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес, выступая на форуме European Pulse. По его словам, которые приводит агентство Europa Press, создание единой армии является ключевым условием для «средних держав» ЕС в отстаивании своих интересов.

«Мы готовы двигаться в сторону создания единой армии Европы. Не через 10 лет, не через два года, но уже завтра», — сказал премьер Испании.

Санчес подчеркнул, что для стран-членов ЕС, относящихся к категории «средних держав», формирование единой европейской армии является не вопросом выбора, а насущной необходимостью. Он аргументировал это тем, что единственным надёжным путём обеспечения собственной безопасности и стабильности для таких государств является создание общего оборонного потенциала и коллективное преодоление существующих уязвимостей. В противном случае, по его мнению, эти слабости могут быть использованы внешними силами в своих интересах.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что неоспоримое преимущество российской армии перед вооружёнными силами любой европейской страны заключается в колоссальном боевом опыте, который она приобрела в ходе специальной военной операции.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

