Испания заявила о готовности стать частью армии ЕС «уже завтра»

Санчес подчеркнул, что для стран-членов ЕС, относящихся к категории «средних держав», формирование единой европейской армии является не вопросом выбора, а насущной необходимостью. Он аргументировал это тем, что единственным надёжным путём обеспечения собственной безопасности и стабильности для таких государств является создание общего оборонного потенциала и коллективное преодоление существующих уязвимостей. В противном случае, по его мнению, эти слабости могут быть использованы внешними силами в своих интересах.