Трамп заявил о «самой мощной перезагрузке» в мире

Президент США Дональд Трамп объявил о мощной перезагрузке в мире в преддверии переговоров с Ираном в Пакистане. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.
«Самая мощная перезагрузка в мире!!!» — написал Трамп.
Однако в чем именно заключается перезагрузка, американский лидер не объяснил.
В ночь на 8 апреля США и Иран объявили о прекращении огня. Переговоры между странами запланированы в столице Пакистана Исламабаде. По словам пресс-секретаря американского президента Кэролайн Левитт, переговорную группу Вашингтона возглавит вице-президент США Джей Ди Вэнс, в нее также войдут спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.
Ранее Вэнс сообщил, что у американской делегации оптимистичные ожидания по предстоящим переговорам. Он также отметил, что Трамп дал четкие указания.
Делегацию от Ирана возглавит спикер парламента Мохаммед Багер Галибаф. Однако накануне, 9 апреля, он заявил, что США нарушили три пункта мирного плана Ирана. «В такой ситуации двустороннее прекращение огня или переговоры нецелесообразны», — сказал Галибаф.
