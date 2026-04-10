Ученые нашли оружие против рака в обычной специи

Регулярное употребление куркумы может эффективно противодействовать развитию онкологических заболеваний, причем целебный эффект обеспечивает не только куркумин, но и весь комплекс соединений этой специи. Новое исследование, опубликованное в авторитетном научном журнале Nutrients, переворачивает представление о фармакологических свойствах куркумы. Ранее считалось, что за борьбу с патологиями отвечает исключительно куркумин, однако авторы обзора доказали: в «битве» с болезнью участвуют также эфирные масла, полифенолы и флавоноиды, содержащиеся в составе растения.