Ученые нашли оружие против рака в обычной специи

Регулярное употребление куркумы может эффективно противодействовать развитию онкологических заболеваний, причем целебный эффект обеспечивает не только куркумин, но и весь комплекс соединений этой специи. Новое исследование, опубликованное в авторитетном научном журнале Nutrients, переворачивает представление о фармакологических свойствах куркумы. Ранее считалось, что за борьбу с патологиями отвечает исключительно куркумин, однако авторы обзора доказали: в «битве» с болезнью участвуют также эфирные масла, полифенолы и флавоноиды, содержащиеся в составе растения.
«Современные исследования подтвердили, что многие из этих устоявшихся утверждений имеют прочную научную основу, в первую очередь благодаря биоактивным соединениям куркумы, особенно куркумину и ее эфирным маслам», — утверждают эксперты в своей статье.
По мнению ученых, комплексное воздействие этих веществ способно влиять на критически важные биологические процессы. Компоненты куркумы эффективно подавляют хронические воспаления, снижают уровень окислительного стресса и модулируют иммунную систему, активируя механизмы, которые принуждают раковые клетки к гибели.
Особое внимание авторы обзора уделяют способности куркумина воздействовать на сигнальные пути, контролирующие рост и деление клеток, а также на эпигенетические механизмы — процессы, регулирующие работу генов без изменения структуры ДНК. Таким образом, куркума выступает не просто как пищевая добавка, а как мощный биоактивный агент, способный воздействовать на развитие опухолей сразу по нескольким направлениям.