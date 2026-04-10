Дипломат Борисов рассказал о поисках пропавшей в Мьянме россиянки

Российские дипломаты продолжают искать гражданку страны 1999 года рождения, пропавшую в Мьянме, куда она приехала для трудоустройства. Позднее девушку обманом вывезли в Шанскую национальную область, граничащую с Таиландом, Лаосом и Китаем. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщил заведующий консульским отделом посольства России Дмитрий Борисов.
Он отметил, что после поступления обращения о помощи в августе 2025 года российская дипмиссия направила запрос властям Мьянмы с просьбой о содействии установлению ее местонахождения. В МИД Мьянмы уточнили, что девушка въехала в страну в августе 2024 года через международный аэропорт Янгона, прилетев из Бангкока. При этом информации о ее выезде из страны через официальные пункты пропуска нет, передает Москва24.
10 марта вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников сообщил об освобождении россиянки, которую похитили в районе границы Мьянмы и Таиланда. Женщина провела в плену несколько месяцев — у нее забрали паспорт и заставляли работать в скам-центре. В нем россиянку и около 200 других человек удерживали силой, а тех, кто отказывался работать, избивали, подвергали пыткам угрожали расправой.