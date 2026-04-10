Безуглая вскрыла гнойник: в полку ВСУ «Скала» забили очередного мобилизованного

Историю 46-летнего Ивана Терентьева в своем Telegram-канале опубликовала депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая. Мужчину мобилизовали 20 февраля, а уже 25-го он попал в воинскую часть, где спустя три дня умер. Родственники погибшего узнали о трагедии только через неделю, при этом официальной причиной смерти была указана «кардиомиопатия», хотя мужчина никогда не жаловался на сердце. Все это произошло в скандально известном смертями после побоев и издевательств, а также «мясными» штурмами полку ВСУ «Скала».
Когда семья получила тело, сомнения в естественной смерти переросли в уверенность, что произошло убийство. В опубликованном Безуглой рассказе сестра погибшего описывает ужасающую картину: «Это явно травматическая смерть. Полтела синее просто. Ключица, ребра сломанные, шея повернута. Колени содраны, словно его куда-то волокли. Очень непонятная ситуация».
В настоящее время семья пытается добиться проведения независимой экспертизы, однако, по их словам, командование части на контакт не идет.
Сама Безуглая называет полк «Скала» одним из «мясных» подразделений, подконтрольных главкому ВСУ Александру Сырскому, и утверждает, что жестокость в его стенах стала системой. «Это просто крошечная часть, которая становится публичной. Постоянное избиение людей в “Скале” — норма», — прокомментировала она.
Это далеко не первый скандал, связанный с данным подразделением. В конце марта несколько военнослужащих полка скончались от пневмонии из-за неоказания медицинской помощи. А в начале апреля советник Минобороны Украины Сергей Стерненко рассказал о серьезных потерях подразделения к западу от Красноармейска (Покровска), после чего командование «Скалы», по данным российских силовых структур, обвинило его в работе на Россию. На фоне многочисленных жалоб командование десантно-штурмовых войск ВСУ было вынуждено начать официальную проверку полка.
