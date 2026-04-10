Безуглая вскрыла гнойник: в полку ВСУ «Скала» забили очередного мобилизованного

Историю 46-летнего Ивана Терентьева в своем Telegram-канале опубликовала депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая. Мужчину мобилизовали 20 февраля, а уже 25-го он попал в воинскую часть, где спустя три дня умер. Родственники погибшего узнали о трагедии только через неделю, при этом официальной причиной смерти была указана «кардиомиопатия», хотя мужчина никогда не жаловался на сердце. Все это произошло в скандально известном смертями после побоев и издевательств, а также «мясными» штурмами полку ВСУ «Скала».