Харрис заявила, что может участвовать в выборах президента США в 2028 году

Бывший вице-президент США Камала Харрис не исключила возможность вновь баллотироваться на пост главы государства в 2028 году.
«Послушайте, я могу. Я думаю об этом», — ответила она на вопрос, заданный в рамках нью-йоркского форума.
Харрис акцентировала внимание на своем обширном опыте работы в высших эшелонах власти, добавив, что полностью осознает важность президентского поста и требования, которые он предъявляет.
Ранее экс-вице-президент уже совершила ряд действий, которые американские демократы восприняли как первые сигналы о подготовке к новой избирательной кампании.
Напомним, летом 2024 года Харрис заменила действующего президента Джо Байдена в качестве кандидата от Демократической партии после его провального выступления на дебатах с Дональдом Трампом. Тем не менее, ей не хватило голосов для победы над кандидатом от республиканцев. Следующие выборы президента Соединенных Штатов намечены на ноябрь 2028 года, а инаугурация избранного кандидата должна состояться в январе 2029 года.