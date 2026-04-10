Харрис заявила, что может участвовать в выборах президента США в 2028 году

Напомним, летом 2024 года Харрис заменила действующего президента Джо Байдена в качестве кандидата от Демократической партии после его провального выступления на дебатах с Дональдом Трампом. Тем не менее, ей не хватило голосов для победы над кандидатом от республиканцев. Следующие выборы президента Соединенных Штатов намечены на ноябрь 2028 года, а инаугурация избранного кандидата должна состояться в январе 2029 года.