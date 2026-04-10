Харрис заявила, что может участвовать в выборах президента США в 2028 году

Камала Харрис ответила на вопрос об участии в выборах президента США в 2028 году.

Источник: Аргументы и факты

Бывший вице-президент США Камала Харрис не исключила возможность вновь баллотироваться на пост главы государства в 2028 году.

«Послушайте, я могу. Я думаю об этом», — ответила она на вопрос, заданный в рамках нью-йоркского форума.

Харрис акцентировала внимание на своем обширном опыте работы в высших эшелонах власти, добавив, что полностью осознает важность президентского поста и требования, которые он предъявляет.

Ранее экс-вице-президент уже совершила ряд действий, которые американские демократы восприняли как первые сигналы о подготовке к новой избирательной кампании.

Напомним, летом 2024 года Харрис заменила действующего президента Джо Байдена в качестве кандидата от Демократической партии после его провального выступления на дебатах с Дональдом Трампом. Тем не менее, ей не хватило голосов для победы над кандидатом от республиканцев. Следующие выборы президента Соединенных Штатов намечены на ноябрь 2028 года, а инаугурация избранного кандидата должна состояться в январе 2029 года.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше