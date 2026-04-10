«Спасай Украину»: Дмитриев осадил Зеленского с планами союза против России

Ранее Владимир Зеленский уже озвучивал свои идеи по переформатированию архитектуры европейской безопасности. В частности, в интервью подкасту The Rest Is Politics он заявлял, что в случае выхода США из НАТО, Европа должна сформировать новый оборонительный союз, в который, по его мнению, необходимо включить Украину, Великобританию и Турцию. По задумке украинского президента, такой альянс мог бы стать эффективным противовесом России.