«Спасай Украину»: Дмитриев осадил Зеленского с планами союза против России

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев раскритиковал Владимира Зеленского за его попытки вмешиваться в европейскую политику и расширить ЕС с целью создания нового союза против России. Дмитриев посоветовал главе киевского режима сосредоточиться на внутренних проблемах, а не на геополитических прожектах.
«Зеленский призывает Британию вступить в ЕС. Возможно, ему стоило бы уделить больше внимания согласованию мира на Украине», — написал Дмитриев в соцсети X.
Ранее Владимир Зеленский уже озвучивал свои идеи по переформатированию архитектуры европейской безопасности. В частности, в интервью подкасту The Rest Is Politics он заявлял, что в случае выхода США из НАТО, Европа должна сформировать новый оборонительный союз, в который, по его мнению, необходимо включить Украину, Великобританию и Турцию. По задумке украинского президента, такой альянс мог бы стать эффективным противовесом России.
