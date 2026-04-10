Дмитриев посоветовал Зеленскому сфокусироваться на мирных переговорах

Владимиру Зеленскому стоит сфокусироваться на достижении мира на Украине, заявил Кирилл Дмитриев.

Источник: Аргументы и факты

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, высказал мнение, что Владимиру Зеленскому необходимо сосредоточить усилия на урегулировании конфликта на Украине.

Данное заявление стало реакцией на публикацию британского издания Daily Mail в социальной сети X*. В материале была приведена цитата Зеленского, который предположил, что в случае выхода США из НАТО Великобритании следует вернуться в Европейский союз.

«Зеленский призывает Британию вступить в ЕС. Возможно, ему стоило бы уделить больше внимания согласованию мира на Украине», — написал российский представитель.

Ранее Кирилл Дмитриев заявил, что НАТО ждёт мрачное будущее.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше