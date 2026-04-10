Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, высказал мнение, что Владимиру Зеленскому необходимо сосредоточить усилия на урегулировании конфликта на Украине.
«Зеленский призывает Британию вступить в ЕС. Возможно, ему стоило бы уделить больше внимания согласованию мира на Украине», — написал российский представитель.
Ранее Кирилл Дмитриев заявил, что НАТО ждёт мрачное будущее.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.Читать дальше