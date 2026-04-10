Путин: ИИ и цифровые платформы формируют принципиально новый облик России

Искусственный интеллект (ИИ) наряду с цифровыми платформами и автономными системами формирует принципиально новый облик экономики, обороны и всей жизни нашей страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Ранее глава государства поручил Правительству РФ обеспечить внедрение технологий искусственного интеллекта в медицинскую практику, в том числе для автоматизации процессов анализа данных и результатов лабораторных исследований.
Также российский лидер подчеркнул, что государство намерено в первую очередь поддерживать инновационные разработки в сфере ИИ, автономных систем и цифровых платформ.