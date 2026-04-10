Харрис предположила, что Трамп «не верит в союзы с дружественными нациями»

Бывшая вице-президент США Камала Харрис заявила, что американский президент Дональд Трамп «не верит в союзы с дружественными нациями».
Трамп, по словам Харрис, в соответствующем отношении отличается от всех американских лидеров со времен Второй мировой войны.
Харрис сказала, что постоянство является основой дружбы в отношениях между государствами.
В ходе президентских выборов 2024 года Харрис была основным конкурентом Трампа, но ему удалось выиграть.
