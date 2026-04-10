Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Переговоры США и Ирана пройдут 11 апреля в Исламабаде

Переговоры США и Ирана начнутся 11 апреля в Исламабаде. Трамп заявил о слабых позициях Тегерана перед встречей.

Источник: Аргументы и факты

Переговоры между США и Ираном начнутся 11 апреля в Исламабаде. Об этом сообщил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

По его словам, Пакистан выступит площадкой для диалога между сторонами. Другие детали предстоящей встречи пока не раскрываются.

Накануне Трамп заявил, что у Ирана «нет никаких козырей» перед началом диалога. Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети Truth Social.

Трамп призвал Тегеран учитывать свое положение и обвинил иранские власти в «вымогательстве денег у всего мира» через контроль международных водных путей. Также он заявил, что Иран «лучше справляется с фейковыми новостями в СМИ, чем с боевыми действиями».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что США атакуют Иран при провале переговоров.

