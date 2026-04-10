Переговоры США и Ирана пройдут 11 апреля в Исламабаде

По его словам, Пакистан выступит площадкой для диалога между сторонами. Другие детали предстоящей встречи пока не раскрываются.
Накануне Трамп заявил, что у Ирана «нет никаких козырей» перед началом диалога. Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети Truth Social.
Трамп призвал Тегеран учитывать свое положение и обвинил иранские власти в «вымогательстве денег у всего мира» через контроль международных водных путей. Также он заявил, что Иран «лучше справляется с фейковыми новостями в СМИ, чем с боевыми действиями».
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что США атакуют Иран при провале переговоров.