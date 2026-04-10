Владимир Путин поручил кабмину подготовить национальный план внедрения ИИ

Ранее глава государства своим указом создал комиссию при президенте РФ по вопросам развития технологий ИИ. Из указа следует, что образованная российским лидером комиссия при президенте РФ по вопросам развития технологий ИИ создана с целью повышения эффективности формирования и реализации госполитики в области создания, развития технологий ИИ и их внедрения в отраслях экономики, соцсфере и сфере госуправления. Сопредседателями комиссии стали вице-премьер Дмитрий Григоренко и замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.